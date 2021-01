Der grösste US-Autobauer General Motors (GM) will sein weltweites Neuwagenangebot bis 2035 komplett emissionsfrei aufstellen. "General Motors schliesst sich Regierungen und Unternehmen rund um den Globus bei der Arbeit für eine sicherere, grünere und bessere Welt an", erklärte Konzernchefin Mary Barra am Donnerstag. GM steckt sich damit ehrgeizigere Klimaziele als andere Autobauer, doch die Entscheidung erfolgt auch auf politischen Druck hin.