Generali steigert Gewinn stärker als gedacht

Nun aber steigerte Generali die Prämieneinnahmen im Jahresvergleich um 5,5 Prozent auf fast 38,1 Milliarden Euro. In der Lebensversicherung und in der Vermögensverwaltung legte auch der operative Gewinn zu. Im Schaden- und Unfallgeschäft ging das operative Ergebnis wegen höherer Belastungen durch Naturkatastrophen hingegen leicht zurück. Ein Jahr zuvor hatte Generali wie andere Versicherer hohe Schäden infolge der Corona-Krise schultern müssen. Allerdings war diese Belastung durch einen Rückgang anderer Schadensfälle während des landesweiten Lockdowns in Italien mehr als aufgefangen worden./stw/ngu

(AWP)