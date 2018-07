Generali will deutsche Leben-Tochter an Abwickler Viridium verkaufen

(Ausführliche Fassung) -ISENBURG (awp international) - Der Versicherungskonzern Generali will sich von vier Millionen Lebensversicherungsverträgen in Deutschland weitgehend trennen. Der Abwickler Viridium aus Neu-Isenburg soll 89,9 Prozent an der Generali Leben mit Kapitalanlagen von 37,1 Milliarden Euro übernehmen. Generali selbst behält die restlichen Anteile und sichert sich ausserdem die Option, sich mit bis zu 10 Prozent an Viridium zu beteiligen, wie beide Seiten am Donnerstag mitteilten.