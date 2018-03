Generationswechsel beim Porsche-Clan - Wechsel im Aufsichtsrat

Von der vierten Generation der Familien sollen künftig Josef Michael Ahorner (57), Stefan Piëch (47) und Peter Daniell Porsche (44) in das Gremium einziehen, das dann künftig zehn Mitglieder hat. Dafür scheidet der 77-Jährige Hans-Peter Porsche mit Ablauf der kommenden Hauptversammlung am 15. Mai aus. Die Porsche SE hält die Mehrheit der Stimmrechte an Volkswagen.

Aktuell hat das Gremium formal sechs Mitglieder, ein Platz aber ist derzeit unbesetzt. Diesen Posten soll der Anwalt Günther Horvath übernehmen, ein enger Vertrauter der Familien./ols/DP/she

(AWP)