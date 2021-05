Der Genfer Autosalon (GIMS) will wieder für Aussteller und Besucher öffnen - in neuer Form. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, können sich Aussteller bis Mitte Juli anmelden. Der Genfer Autosalon vom 19. bis zum 27. Februar 2022 "verspricht eine spannungsgeladene Weiterentwicklung zu werden, die sich deutlich vom bisherigen Format abheben wird", teilte die GIMS-Stiftung mit. Details zum Konzept kündigte sie für die kommenden Wochen an.