Genfer Biotechunternehmen Obseva will an die Schweizer Börse

(Zusammenfassung) - Das Genfer Biopharmaunternehmen Obseva strebt eine Zweitkotierung an der Schweizer Börse an. Ab Freitag kommender Woche (13. Juli) sollen die bereits an der Nasdaq kotierten Titel auch an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden, wie das Unternehmen mitteilte. Gleichzeitig kündigt Obseva-CEO Ernest Loumaye die Markteinführung des ersten Produktes auf Ende 2020 an.