Georg Fischer-Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

Die Aktionäre des Industriekonzerns Georg Fischer haben anlässlich der ordentlichen Generalversammlung sämtliche Anträge des Verwaltungsrats gutgeheissen. Via die Delegation des Stimmrechts an den unabhängigen Stimmrechtsberater wählten die Aktionäre den langjährigen CEO Yves Serra zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.