Georg Fischer erzielt 2017 starkes Wachstum und mehr Gewinn - höhere Dividende

(Zusammenfassung mit Aktienschlusskurs ergänzt) - Der Industriekonzern Georg Fischer ist im Geschäftsjahr 2017 mit Unterstützung der guten Konjunktur kräftig gewachsen. Dazu hat insbesondere die grösste Division Piping Systems mit einem zweistelligen Plus einen guten Beitrag geleistet. Zweistellig sind auch die Gewinnziffern gewachsen, was sich auch in einer entsprechenden Erhöhung der Dividende niederschlagen soll. Für das laufende Geschäftsjahr verspricht sich das Unternehmen weiteres Wachstum und eine Marge im Rahmen der Zielsetzungen.