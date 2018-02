Georg Fischer steigert 2017 Umsatz und Gewinn und zahlt mehr Dividende

Der Umsatz stieg um 11% auf 4,15 Mrd CHF, bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeinflüsse ergab sich noch immer ein organisches Wachstum von knapp 10%. Der Auftragseingang nahm gar um 14% auf 4,27 Mrd zu, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Gewachsen sind alle drei Divisionen, am meisten dazu beigetragen hat jedoch Piping Systems.

PROFITABILITÄT INNERHALB DER ZIELMARGE

Der EBIT legte um 13% auf 352 Mio CHF und die EBIT-Marge um 20 Basispunkte auf 8,5% zu. Zur Steigerung der Profitabilität hätten insbesondere die Divisionen Piping Systems und Machining Solutions beigetragen, heisst es. Auf Stufe Reingewinn gab es ein Plus von 15% auf 258 Mio CHF, entsprechend soll auch die Dividende um 3 auf 23 CHF je Aktie erhöht werden.

Weiter teilt GF mit, dass der Ertrag auf das eingesetzte Kapital (ROIC) um 100 Basispunkte auf 20,3% gestiegen ist und der freie Cashflow mit 204 Mio über dem Zielband von 150 bis 200 Mio CHF gelegen hat.

Mit den vorgelegten Zahlen wurden die Schätzungen der Analysten insbesondere beim Auftragseingang übertroffen, während beim Betriebsergebnis praktisch eine Punktlandung gelang.

Das Wachstum im Jahr 2017 habe das Jahresziel von 3-5% deutlich übertroffen und auch die Profitabilität habe dank eines allgemein günstigen wirtschaftlichen Umfelds den Strategiezielen entsprochen, schreibt GF zum Geschäftsjahr 2017. Die Strategie 2020 werde Schritt für Schritt umgesetzt und man befinde sich damit "voll auf Kurs".

Die Mittelfristziele für den Zeitraum bis 2020 waren 2016 neu definiert worden. Demnach wird über die Zyklen ein jährliches Umsatzwachstum von 3 bis 5% angestrebt, eine EBIT-Marge in einer Bandbreite von 8 bis 9% sowie eine Kapitalrendite (ROIC) in einer Spanne von 18 bis 22%.

PIPING SYSTEMS MIT STÄRKSTEM WACHSTUM UND HÖCHSTER MARGE

Die grösste Division Piping Systems wies 2017 einen Umsatz von 1,68 Mrd CHF aus und wuchs dabei absolut und bereinigt um jeweils über 12%. Gestützt worden sei die Division von einer starken Nachfrage in allen Marktsegmenten und Regionen, heisst es dazu. Die operative Marge erhöhte sich dabei um 50 Basispunkte auf 11,3%.

Die Division Automotive blieb mit einem absoluten Wachstum von 11% und einem bereinigten von 8,9% knapp hinter Piping Systems zurück und setzte insgesamt 1,48 Mrd CHF um. Die Betriebsgewinnmarge verringerte sich indes um 120 Basispunkte auf 6,3%. Dies wird mit den steigenden Rohmaterialpreisen und der Verzögerung bei der Weitergabe dieser Preise an die Kunden begründet. Zudem hätten die Erstellung des neuen Leichtmetall-Druckgusswerks in den USA sowie das Hochfahren der neuen Eisengusslinie in Singen höhere Betriebskosten verursacht.

Die dritte Division Machining Solution wuchs absolut um gut und organisch um knapp 8% auf einen Umsatz von knapp 1 Mrd CHF, wobei die Marge um 150 Basispunkte auf 8,3% ausgeweitet wurde. Haupttreiber waren hier laut Mitteilung die Bereiche Luftfahrt sowie Informations- und Kommunikations-Technologie, überwiegend in China, aber auch in Europa.

Für das Geschäftsjahr 2018 stellt GF weiteres Wachstum und Renditen im Rahmen der Ziele der Strategie 2020 in Aussicht. Das Momentum bei Piping Systems bleibe stark, und der Auftragsbestand bei Machining Solutions sei so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr, heisst es. Die fortlaufende Verlagerung in höherwertige Geschäftsfelder entfalte zudem bei Piping Systems und Machining Solutions ihre Wirkung.

cf/uh

(AWP)