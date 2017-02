Der geplante Milliarden-Zusammenschluss der US-Krankenversicherer Aetna und Humana ist endgültig geplatzt. Aetna werde von seinen Plänen abrücken, Humana zu übernehmen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hartford mit. Aufgrund von Übernahmevereinbarungen muss Aetna nun an Humana eine Milliarden Dollar zahlen. Bereits Ende Januar hatte ein US-Gericht das Zusammengehen beider Krankenversicherer verboten. Zunächst hatte Aetna ernsthaft in Erwägung gezogen, gegen die Entscheidung in Berufung zu gehen.