Gericht verpflichtet Sat.1 zu Sendezeiten für unabhängige Dritte

Sat.1 ist vom Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz vorläufig verpflichtet worden, drei Produktionsfirmen Sendezeiten für unabhängige Dritte einzuräumen. Der Beschluss sei im Rahmen eines Eilverfahrens gefallen, teilte das OVG am Freitag in Koblenz mit. Er gelte bis zum rechtskräftigen Abschluss des Klageverfahrens, das derzeit in erster Instanz vor dem Verwaltungsgericht Neustadt/Weinstrasse anhängig ist.