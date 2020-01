Geringere Schäden treiben Gewinn von Versicherer Travelers

Höhere Prämieneinnahmen und geringere Katastrophenschäden haben dem US-Versicherer Travelers 2019 mehr Gewinn verschafft. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 2,6 Milliarden US-Dollar (2,3 Mrd Euro) und damit vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in New York mitteilte. Damit übertraf der Schadenversicherer die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Im vorbörslichen US-Handel verlor die Travelers-Aktie dennoch rund zwei Prozent.