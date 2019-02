Die Pleite der Fluggesellschaft Germania trifft auch den Flugzeugbauer Airbus . Neben einer Bestellung von 25 Mittelstreckenjets durch Germania muss der Hersteller den Flugverkehr für seine Mitarbeiter zwischen Hamburg und Toulouse neu organisieren. Denn Germania beförderte bisher von Montag bis Freitag in der Regel zweimal täglich Airbus-Mitarbeiter zwischen den beiden Flugzeug-Werken hin und her, wie ein Airbus-Sprecher am Dienstag sagte.