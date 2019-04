Gerry Weber schliesst deutschlandweit 120 Geschäfte - 454 Jobs betroffen

Der schwer angeschlagene Modehersteller Gerry Weber schliesst in Deutschland 120 Geschäfte und baut 454 Stellen ab - davon gut 300 in den Filialen und den Rest in der Verwaltung. Eine entsprechende Einigung mit den Arbeitnehmervertretern sei unterzeichnet worden, teilte das westfälische Unternehmen am Freitag mit. Die Massnahmen würden "umgehend umgesetzt", hiess es. Die Neupositionierung werde Ende 2021 abgeschlossen sein.