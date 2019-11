Geschäft mit E-Zigaretten enttäuscht British American Tobacco

Das Geschäft mit E-Zigaretten läuft beim Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) schlechter als erwartet. In den vergangenen Wochen wurde immer wieder über Todesfälle in den USA berichtet, die in Zusammenhang mit E-Zigaretten stehen sollen. Nun schwäche sich der Markt ab - das bekomme nun auch BAT zu spüren, teilte der Tabakhersteller am Mittwoch in London mit.