Gespräche über Stellenabbau bei MAN laufen

(Ausführliche Fassung) - Beim Lastwagenbauer MAN laufen die Verhandlungen über den angekündigten "signifikanten Stellenabbau". Die Gespräche stünden noch ganz am Anfang, hiess es am Donnerstag. Einem Bericht des "Handelsblatts" zufolge will die VW -Tochter 6000 Jobs abbauen. Das habe der Vorstand dem Betriebsrat mitgeteilt. Sprecher von Konzern und Betriebsrat wollten das aber nicht kommentieren.