Gesundheitskonzern Johnson & Johnson erwartet weiteres Wachstum

Der Nettogewinn vor Sonderfaktoren stieg 2019 um 4,5 Prozent auf 23,3 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch in New Brunswick mitteilte. Dabei profitierte Johnson & Johnson von einem anhaltend starken Medikamentengeschäft. Im Gesamtjahr stieg der Umsatz leicht um 0,6 Prozent auf rund 82,1 Milliarden Dollar.

Im Schlussquartal verzeichnete Johnson & Johnson bereinigt um Sondereffekte jedoch einen Gewinnrückgang, die Umsätze lagen leicht unter den Erwartungen der Analysten.

Für 2020 erwartet der US-Konzern Erlöse von 85,4 bis 86,2 Milliarden Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie von 8,95 bis 9,10 Dollar. Analysten hatten mit 9,09 Dollar je Aktie gerechnet. Im Vorjahr lag dieser Wert bei 8,68 Dollar./nas/eas/jha/

