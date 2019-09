Gewerkschaft fordert deutlich mehr Geld für Leiharbeiter

Leiharbeiter sollen in Deutschland nach dem Willen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) deutlich besser verdienen als bisher. Der DGB verschickte am Donnerstag in Berlin einen Forderungskatalog an die Arbeitgeberseite, demzufolge die Leiharbeiter 8,5 Prozent mehr Geld sowie mehr Urlaubstage bekommen sollen - derzeit sind es mindestens 24 Urlaubstage, künftig sollen es mindestens 28 Tage sein. Zudem fordern die Arbeitnehmer ein Urlaubs- und Weihnachtsgeld in Höhe eines vollen Monatsgehalts, bisher sind es nur 300 bis 600 Euro. In Deutschland gibt es den Angaben zufolge rund 900 000 Leiharbeiter, die fast alle nach Tarif verdienen.