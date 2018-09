Gewerkschaft kritisiert Merck wegen Sparmassnahmen

Arbeitnehmervertreter kritisieren den Pharma- und Chemiekonzern Merck für Pläne zum Abbau von Jobs in der Buchhaltung. IG BCE und Betriebsrat befürchten, dass bis zu 117 Stellen am Stammsitz wegfallen werden und das Dax -Unternehmen in diesem Zuge erstmals auch betriebsbedingte Kündigungen ausspricht. Obwohl es in der Darmstädter Zentrale mit rund 11 000 Jobs ausreichend Stellen gebe, gebe es keine Zusage, betroffenen Mitarbeiter andere Posten anzubieten, sagte der IG-BCE-Bezirksvorsitzende Jürgen Glaser am Freitag.