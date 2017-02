Gewerkschaft: Opel-Übernahme durch PSA vielleicht die bessere Option

Die mögliche Übernahme des Autobauers Opel durch den französischen Konkurrenten PSA ist nach Einschätzung der IG Metall in Nordrhein-Westfalen vielleicht die bessere Perspektive für das Unternehmen. Die Gewerkschaft werde prüfen, ob der Deal nicht sogar die Chancen für die Marken Opel und Vauxhall erhöhe, sagte der Bezirksleiter der IG Metall, Knut Giesler der "Rheinischen Post" (Samstag). Natürlich hätten beide Hersteller Probleme. "Aber das liegt in erster Linie daran, dass sie nicht die Stückzahlen erreichen um in ihrem Segment wirtschaftlich fertigen zu können. Beide zusammen könnten ein solches Volumen schaffen".