Gewerkschaft: Ryanair-Schliessungspläne in Deutschland treffen 350 Flugbegleiter

Die Gewerkschaft Verdi hat die angekündigte Schliessung von Standorten der Billigairline Ryanair in Deutschland scharf kritisiert. "Es ist nicht auszuschliessen, dass die Gewerkschaften mit der Ankündigung in den laufenden Verhandlungen unter Druck gesetzt werden sollen", sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Sven Bergelin der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Von den Plänen sind nach seinen Angaben etwa 350 der circa 1000 Flugbegleiter der Ryanair-Tochter Malta Air in Deutschland betroffen.