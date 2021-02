Gewinn von EDF durch Abschreibungen und Corona-Krise belastet

Der Gewinn brach auf 650 Millionen Euro ein, wie der Konzern am Donnerstag in Paris mitteilte. Vor einem Jahr hatte unterm Strich noch ein Plus von mehr als 5 Milliarden Euro gestanden. Bereinigt um Sondereffekte halbierte sich der Nettogewinn auf rund 2 Milliarden Euro. Die Dividende soll nun auf 0,21 Euro sinken. Im Vorjahr war diese noch mehr als doppelt so hoch gewesen.

Das operative Ergebnis (Ebitda) sank 2020 um rund 3 Prozent auf 16,2 Milliarden Euro. Die Corona-Krise habe hier mit 1,5 Milliarden Euro belastet, hiess es. Für das laufende Jahr peilt der Konzern ein Ebitda von mehr als 17 Milliarden an./knd/mis/stk

(AWP)