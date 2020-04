Gewinn von Goldman Sachs halbiert

Der Gewinn der US-Investmentbank Goldman Sachs hat sich in der Corona-Krise wegen drohender Kreditausfälle und gestiegener Kosten halbiert. Das Ergebnis sank im ersten Quartal um 49 Prozent auf 1,12 Milliarden Dollar, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. Die Erträge gingen dagegen nur um ein Prozent auf 8,74 Milliarden Dollar zurück. Die Rückstellungen für faule Kredite vervierfachten sich per Ende März auf 937 Millionen Dollar von 224 Millionen ein Jahr zuvor.