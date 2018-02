Gewinne beim Ölkonzern Eni sprudeln 2017 wieder

Der italienische Ölkonzern Eni hat im vergangenen Jahr von einer steigenden Förderung von Öl und Erdgas sowie anziehenden Preisen profitiert. Der Umsatz stieg 2017 um ein Fünftel auf fast 67 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Rom mitteilte. Das operative Ergebnis vor Sondereffekten wurde mit knapp 5,8 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Unter dem Strich verdiente der Konzern 3,4 Milliarden Euro. Ein Jahr zuvor war ein Verlust von knapp 1,5 Milliarden Euro angefallen. Neben schwachen Ölpreisen musste Eni eine einmalige Belastung im Zusammenhang mit dem Verkauf von Anteilen an dem Maschinenbauer Saipem verkraften.