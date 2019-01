Gewinnknick bei EKZ 2017/18 wegen Sondereffekten und tieferen Margen

Das entspreche den Erwartungen, teilte EKZ am Freitag mit. Verschiedene regulatorische Änderungen wie etwa die Preisobergrenze im Energiegeschäft hätten die Margen im regulierten Kerngeschäft sinken lassen.

So stieg die Gesamtleistung im per Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr zwar um 2,7 Prozent auf 760,5 Millionen Franken und der Nettoerlös um 1,9 Prozent auf 686,1 Millionen Franken. Doch gab das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) nach um 15 Prozent auf 9,3 Millionen Franken. Dazu kam eine einmalige Zuweisung in die Pensionskasse von 2,5 Millionen Franken, während im Vorjahr noch eine Rückstellung von 5,3 Millionen Franken aufgelöst worden war.

Erfreuliche Entwicklung übriger Bereiche

Die übrigen Geschäftsbereiche hätten dafür erfreuliche Zuwachsraten und Gewinnentwicklungen verzeichnet, hiess es weiter. So habe EKZ etwa bei den erneuerbaren Energien aufgrund eines guten Windjahres deutlich zulegen können. Allerdings hätten sie die beschriebenen Ausfälle nicht vollständig kompensieren können.

Im Berichtsjahr seien wiederum wesentliche Beiträge an die Kunden rückvergütet worden, schrieb EKZ. Dieser Kundenbonus habe sich auf 27,1 Millionen Franken belaufen, die freiwilligen Ausgleichsvergütungen an die Gemeinden auf 11,6 Millionen Franken.

Für die nächsten Jahre erwartet Finanzchef Peter Eugster eine erfreuliche Entwicklung der Geschäftsfelder. Das Umfeld bleibe aber anspruchsvoll, liess er sich in der Mitteilung zitieren. "Im Kerngeschäft rechnen wir mit weiteren Regulierungen."

Darüber hinaus werde das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr erstmals eine Gewinnabgabe an den Kanton Zürich leisten. Als Teil seines Sparprogramms hat der Kanton Zürich die EKZ beauftragt, Gewinn auszuschütten. Eugster sieht EKZ für die Herausforderungen aber gerüstet.

