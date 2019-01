Ghosn-Affäre: Nissan kooperiert bei Untersuchung von US-Aufsicht

Der japanische Autoriese Nissan gerät wegen der Gehaltsaffäre um Ex-Konzernchef Carlos Ghosn auch in den USA ins Visier der Behörden. Ein Nissan-Sprecher bestätigte am Montag eine Untersuchung der US-Börsenaufsicht SEC in der Angelegenheit. "Wir kooperieren vollumfänglich", hiess es in einem Statement des Unternehmens. Weitere Details könne man derzeit jedoch nicht liefern.