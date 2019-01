Ghosn fordert von Gericht Grund für Untersuchungshaft in Japan

(Ausführliche Fassung) - Der in Japan in Untersuchungshaft sitzende frühere Verwaltungsratschef des Renault -Partners Nissan , Carlos Ghosn, will den offiziellen Grund für seine Haft wissen. Ghosn habe eine entsprechende Forderung zur Offenlegung der Gründe für seine Untersuchungshaft eingereicht, gab das Bezirksgericht in Tokio am Freitag bekannt. Das Gericht hat hierzu für den 8. Januar einen Sitzungstermin anberaumt. Ghosn, der weiter Chef bei Renault ist, und seine frühere rechte Hand Greg Kelly waren am 19. November in Tokio wegen des Verdachts auf Verstosses gegen Börsenauflagen festgenommen worden.