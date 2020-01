Givaudan-Aktien geben nach verfehlten Erwartungen nach

Givaudan-Aktien sind am Freitag nach Zahlen einer der grössten Verlierer am Schweizer Aktienmarkt. Organisch verloren die Genfer im Schlussquartal an Dynamik. Das Wachstum blieb denn auch hinter den Erwartungen zurück. Und auch bei den Gewinnen verfehlte Givaudan die Prognosen.