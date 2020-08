Givaudan-Aktien nach Strategie-Update im Minus

Bis um 9.40 Uhr verlieren Givaudan 0,3 Prozent auf 3'840 Franken, während der Gesamtmarkt (SMI) 0,2 Prozent unter dem Schlussstand vom Vortag notiert. Damit entfernen sich die Titel wieder etwas vom jüngst erreichten Allzeithoch bei 3'863 Franken.

Im Rahmen der neuen Strategie bis 2025 strebt Givaudan wie schon im vergangenen fünfjährigen Zyklus ein jährliches organisches Wachstum von 4 bis 5 Prozent an. Gleichzeitig soll der freie Cashflow bis 2025 im Durchschnitt über 12 Prozent des Umsatzes betragen - davor lag das entsprechende Ziel bei 12 bis 17 Prozent.

Entsprechend stehen die neuen Finanzziele für Kontinuität. In Analystenkreisen sorgen sie denn auch nicht für Überraschungen. So spricht etwa Baader Helvea von einer "sanften Evolution".

Die neue Strategie sei kein "Game-Changer", so der zuständige Analyst. Sie dürfte am Markt aber weiter für eine positive Stimmung sorgen - insbesondere bei global tätigen Anlegern, die auf Wachstumstitel mit geringen Risiken, hoher Qualität und attraktive Rentabilität setzten. Und gerade diese seien in Zeiten anhaltend expansiver Gelpolitik eher selten anzutreffen.

Und auch Vontobel sieht in der neuen Strategie - "mehr eine Evolution denn eine Revolution" - ein logische Fortsetzung der bisherigen. Ein kleine Revolution will der zuständige Experte allerdings im neu holistischeren Ansatz entdecken - Givaudan will sein Portfolio über Aromen und Duftstoffe hinaus erweiterten und die Kundenbasis verbreitern.

Sich neue Ziele zu setzen ist allerdings das eine, wie es bei der ZKB heisst. Sie zu erreichen und Pläne umzusetzen jedoch das andere, so der zuständige Experte. Givaudan könne diesbezüglich aber auf einen herausragenden Leistungsausweis zurückblicken.

So empfehlen gemäss AWP-Analyser sieben Analysten die Aktien trotz des bereits hohen Kursniveaus zum Kauf, während neue die Titel neutral bewerten und vier zu einem Verkauf raten.

