Givaudan bleibt nach neun Monaten auf Wachstums- und Zielkurs

Man habe das Wachstumsmomentum halten können und den Betrieb sowie die Lieferketten trotz der Herausforderungen rund um die Corona-Pandemie mit minimalen Unterbrechungen aufrechterhalten, teilte der Konzern am Donnerstag mit.

In den Monaten Januar bis September wuchs der Umsatz um 2,7 Prozent auf 4,79 Milliarden Franken. Auf vergleichbarer Basis, also ohne Zu- und Verkäufe sowie um Währungseinflüsse bereinigt, legten die Verkäufe gar um 3,7 Prozent zu. Das hatten Analysten im Vorfeld in etwa erwartet.

Im dritten Jahresviertel hat die Geschäftsdynamik allerdings etwas abgenommen. Auf bereinigter Basis weist Givaudan fürs dritte Quartal allein ein Wachstum von 3,1 Prozent aus, dies nach einem Anstieg von 4,0 Prozent nach sechs Monaten.

Einbruch im Luxusparfüm-Geschäft

Gewachsen sei Givaudan in den meisten Produktsegmente und Regionen, heisst es weiter. In der Division Riechstoffe, die neu "Riechstoffe & Schönheit" heisst, zog der Umsatz um 5,3 Prozent auf 2,20 Milliarden Franken an, respektive bereinigt um 4,5 Prozent.

Gut entwickelt habe sich das Geschäftsfeld Konsumgüter, das dank der starken Nachfrage nach Haushalts-, Gesundheits- und Körperpflegeprodukten um knapp 10 Prozent zulegte. Insbesondere in Lateinamerika und Nordamerika wuchs dieses Geschäftsfeld mit zweistelligen Raten stark.

Die Luxusparfümerie litt unter den weltweit ergriffenen Lockdown-Massnahmen und dem Einbruch des Geschäfts in Duty-Free-Shops. Entsprechend brach der Umsatz um 11 Prozent ein. Immerhin habe sich die Lage in diesem Bereich insbesondere in Nordamerika entspannt, heisst es.

In der Aromen-Sparte "Geschmack & Wohlbefinden" weist Givaudan ein leichtes Umsatzplus von 0,6 Prozent auf 2,59 Milliarden Franken. Organisch wuchs das zweite wichtige Standbein der Gruppe aber um 3,1 Prozent. Dabei habe man sowohl mit neuen Aufträgen als auch im bestehenden Geschäft zugelegt.

Hohe Wachstumsraten seien im Bereich Gesundheit und mit den Naturazeutika, also im Geschäft mit alternativen Heilmitteln, erzielt worden. Derweil habe es in der Coronakrise Verschiebungen von dem auf Gastrobetriebe ausgelegten Foodservice-Geschäft hin zu Gesundheitsprodukten, Saftgetränken oder Snacks gegeben.

Weiteres Wachstum angestrebt

Mit Blick nach vorne strebt Givaudan weiteres Wachstum an. Im laufenden Jahr sei es das Ziel, den Umsatz profitabel zu steigern und für die Kunden Wert zu schaffen. Darüber hinaus kämen auch weiterhin gezielte Zukäufe infrage, um das bestehende Geschäft zu ergänzen, heisst es. Seit 2014 hat die Gruppe gemäss eigenen Angaben bereits sechzehn Akquisitionen getätigt.

Zudem orientiert sich das Management an dem im August neu skizzierten und bis 2025 laufenden Fünfjahresplan. In diesem Zeitraum will Givaudan die Verkäufe organisch und jährlich um 4 bis 5 Prozent steigern. Teil des Plans sei es auch, die bislang praktizierte Dividendenpolitik beizubehalten. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 hat Givaudan die Dividende stetig erhöht.

