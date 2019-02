Givaudan eröffnet neue Produktionsanlage im indischen Pune

Der Riechstoff und Aromenhersteller Givaudan hat im indischen Pune seine neue Produktionsstätte für Aromen eröffnet. Die Investition von rund 60 Millionen Franken in die neue Anlage unterstütze das weitere Wachstumsstreben von Givaudan in der Region Asien-Pazifik, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Grundstein für das Werk war 2015 gelegt worden.