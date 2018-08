Givaudan hält 97,2 Prozent an Naturex - Neue Angebotsperiode bis 3. September

Givaudan hält nach Ablauf seines Übernahmeangebots für Naturex einen Anteil von 97,24 Prozent am französischen Unternehmen. Der Genfer Aromen- und Riechstoffhersteller verlängert nun sein Kaufangebot, das am 1. August abgelaufen war, um die Periode vom (morgigen) Mittwoch bis und mit dem 3. September zu unveränderten Bedingungen, wie es in einer Mitteilunv vom Dienstagabend heisst.