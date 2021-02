Das 2014 gegründete Unternehmen habe eine Technologie entwickelt, mit der Düfte in Farbmuster und Bilder übersetzt werden könnten, so die Mitteilung weiter. Damit könne etwa die emotionale Reaktion der Konsumenten vorhergesagt werden. Dies sei gerade in Zeiten, in denen E-Commerce boome, besonders wichtig.

Nicht offengelegt werden die Übernahmebedingungen. Geplant sei aber, die Transaktion mit verfügbaren Mitteln zu finanzieren und sie im Verlauf des ersten Quartals abzuschliessen.

rw/

(AWP)