Givaudan produziert Desinfektionsmittel für Spenden

Dafür sei eine eigene Produktionslinie am Standort Vernier bei Genf eingerichtet worden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Weitere Produktionslinien in den USA und Europa sollen in den kommenden Wochen aufgestellt werden.

Gespendet werden sollen die Handdesinfektionsmittels etwa an Schweizer Krankenhäuser in den Kantonen Genf und Waadt sowie an weitere Organisationen, die sich dem Kampf gegen das Coronavirus widmen. Die aktuelle Produktion betrage täglich bis zu 8 Tonnen. Auch in anderen Ländern wie Frankreich oder Grossbritannien seien ähnliche Initiativen am Laufen, hiess es weiter.

sta/kw

(AWP)