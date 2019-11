Givaudan übernimmt Ungerer & Company aus New Jersey

Der Aromen- und Duftstoffkonzern Givaudan erwirbt ein Unternehmen in den USA. Zur Stärkung der "Fähigkeiten und der Führungsrolle von Spezialitäten-Ingredienzien im schnell wachsenden lokalen und regionalen Kundensegment" übernehme man die Firma Ungerer & Company aus New Jersey, teilte Givaudan am Freitagabend mit.