Givaudan will französische Naturex für 1,29 Mrd EUR übernehmen

(Mit Schlusskurs wiederholt) - Givaudan will in Frankreich im grossen Stil zukaufen. Der Aromen- und Riechstoffhersteller übernimmt vorerst einen Minderheitsanteil an der französischen Naturex und plant die vollständige Übernahme zu einem Preis von insgesamt 1,29 Mrd EUR. Die Transaktion soll bis Ende Jahr abgeschlossen sein.