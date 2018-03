Die GLKB biete in dieser Partnerschaft die Dienstleistungen ihrer Kreditfabrik für die Verwaltung von Hypotheken an, heisst es weiter. Die GLKB gilt mit ihrem 2012 lancierten Digital-Kanal "Hypomat" als eine der Pionierinnen in der Schweiz bei der Vergabe von Online-Hypotheken.

tp/cf

(AWP)