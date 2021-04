Glass Lewis will Credit-Suisse-Verwaltungsrat Gottschling abwählen

Der Stimmrechtsberater Glass Lewis hat sich gegen die Wiederwahl von Andreas Gottschling in den Credit-Suisse-Verwaltungsrat ausgesprochen. Den Aktionären wäre mit neuen Vorsitzenden des Risiko-Ausschusses im Verwaltungsrat besser gedient, hiess es in einer am Dienstag vorliegenden Mitteilung von Glass Lewis. Damit könne ein Beitrag geleistet werden, um das Vertrauen der Aktionäre in die Schweizer Grossbank nach den jüngsten Fehlschlägen wiederherzustellen.