GlaxoSmithKline: Gewinnplus von Generikakonkurrenz abhängig

(Ausführliche Fassung) - Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline will im laufenden Geschäftsjahr dank neuer Medikamente wachsen. Dennoch bleibt der Konzern von seinen alten Blockbustern abhängig - die unter steigendem Druck durch Generika stehen. So erwartet GlaxoSmithKline für 2018 ein Plus beim bereinigtem Ergebnis je Aktie von 5 Prozent bis 7 Prozent - unter der Voraussetzung, dass kein Nachahmermittel für seinen Athma-Bestseller Advair auf den Markt kommt, wie das Unternehmen am Mittwoch in London mitteilte.