Der Rohstoffhändler und Bergbaukonzern Glencore hat mit dem kanadischen Unternehmen First Cobalt eine Finanzierungsvereinbarung geschlossen. Der Konzern gewährt First Cobalt eine Darlehensfazilität in Höhe von 5 Millionen Dollar, um die Wiederinbetriebnahme und Erweiterung einer Raffinerie abzuschliessen, wie das kanadische Unternehmen am Montag mitteilte.