In Zukunft werde Glencore den Autobauer mit Kobalt aus der Murrin-Murrin-Mine in Australien beliefern, wie Glencore am Dienstag mitteilte. Zusammen wollen die Unternehmen starke, nachhaltige und widerstandsfähige Lieferketten schaffen. Beide seien Mitglieder der Responsible Minerals Initiative (RMI), und der Betrieb von Glencore in Australien sei mit dem OECD-konformen Responsible Minerals Assurance Process im Einklang, heisst es weiter.

kae/rw

(AWP)