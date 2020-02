Das Kobalt wird demnach in den Minen von Glencore in der Demokratischen Republik Kongo gefördert. Beide Unternehmen würden sich dazu verpflichten, ethische Standards einzuhalten, sowohl in der Förderung als auch im Einkauf des Rohstoffs, heisst es weiter. Dies soll durch jährliche Audits überprüft werden.

Kobalt ist ein wichtiger Rohstoff für die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien, wie sie etwa in Elektrofahrzeugen verwendet werden.

yr/uh

(AWP)