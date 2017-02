Rohstoffe und MinenSchwarze Zahlen und Dividenden-Zusage bei Glencore

So weist der Konzern unter dem Strich 1,4 Milliarden Dollar aus, nachdem sich im Vorjahr der den Aktionären zurechenbare Verlust auf knapp 5 Milliarden summiert hatte. An der zuletzt bekundeten Ausschüttungspolitik hält der Konzern fest. Den operativen Gewinn hat Glencore 2016 um 81 Prozent auf 3,9 Milliarden US erhöht, wie dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht zu entnehmen ist.

Der Geldfluss aus dem operativen Geschäft (FFO) stellte sich bei 7,8 Milliarden Dollar ein (VJ 6,6 Milliarden). Für die Nettoverbindlichkeiten weist Glencore mit 15,5 Milliarden Dollar (per Ende 2016) gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang um 40 Prozent aus. Der Konzern sei seit dem IPO und der dann folgenden Übernahme und Integration von Xstrata nicht mehr so gut aufgestellt gewesen wie aktuell, sagt CEO Ian Glasenberg in der Mitteilung. Für das Geschäftsjahr 2017 spricht er von sich verbessernden Fundamentaldaten, durch die der Konzern seinen Aktionären einen deutlichen Wertzuwachs bescheren werde.

Wie Glencore bereits Ende 2016 angekündigt hatte, wird den Aktionären für das vergangene Geschäftsjahr insgesamt 1 Milliarden Dollar zukommen. Zuletzt hatte Glencore auf die Ausschüttung von Dividenden verzichtet. Ab 2018 sollen die Aktionären dann eine fixe Basisausschüttung sowie variable Zahlungen erhalten.

