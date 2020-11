Global Fashion Group noch etwas optimistischer - Aktie deutlich im Plus

Der Online-Modehändler Global Fashion Group (GFG) blickt nach einem bisher stark verlaufenen vierten Quartal optimistischer auf das Gesamtjahr. Der Nettowarenwert dürfte 2020 währungsbereinigt um 25 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro steigen, teilte die auf Schwellenländer ausgerichtete Beteiligung des Berliner Startup-Investors Rocket Internet am Mittwochabend in Luxemburg mit. Zuvor hatte GFG mit plus 23 Prozent gerechnet.