Globus-Gruppe baut rund 100 Stellen ab

Die Warenhauskette Globus baut am Hauptsitz in Zürich im Laufe des ersten Halbjahres 2020 insgesamt rund 100 Stellen ab. Generaldirektor Franco Savastano informierte am Montagabend die Mitarbeitenden über diesen drastischen Schritt, wie das Unternehmen gegenüber der Nachrichtenagentur AWP bestätigte. Zuvor hatten Westschweizer Medien über den Stellenabbau berichtet.