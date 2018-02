GM will im defizitären Südkorea-Geschäft Dutzende Manager loswerden

Die Zahl der hochrangigen Manager werde um 35 Prozent reduziert, heisst es in einem internen Brief an die Mitarbeiter. Die Zahl der Direktoren und Teamleiter solle um 20 Prozent verringert werden.

Ausserdem solle es weniger lukrative "internationale Verträge" geben. Die Änderungen sollen dieses Jahr umgesetzt werden.

Ein GM-Sprecher in Südkorea bestätigte die Pläne. Der Auto-Hersteller hat in dem asiatischen Land rund 150 Mitarbeitende mit Managementfunktionen.

GM hatte zuletzt bereits angekündigt, eine Fabrik in Südkorea zu schliessen. Über die Zukunft der drei anderen Werke soll in den nächsten Wochen entschieden werden. Der US-Konzern hofft hier auf staatliche Hilfen.

(AWP)