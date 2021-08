Goldman Sachs schnappt sich Vermögensverwaltung der NN Group

Die niederländische Versicherungsgruppe NN Group hat ihre Vermögensverwaltung an Goldman Sachs verkauft. Für 1,7 Milliarden Euro in bar habe die US-Bank den Zuschlag erhalten, teilten die Niederländer am Donnerstag in Den Haag mit. Mit dieser Entscheidung ist die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS leer ausgegangen, die laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg aus dem Juni ebenfalls Interesse gehabt haben soll.