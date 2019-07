Goldman Sachs verdient weniger - Handelssparte schwächelt weiter

(Ausführliche Fassung) - Eine Flaute im Handelsgeschäft und Investmentbanking hat Goldman Sachs im zweiten Quartal weiter belastet. Verglichen mit dem Vorjahreswert fiel der Gewinn um rund sechs Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar (1,96 Mrd Euro), wie die führende US-Investmentbank am Montag in New York mitteilte. Insgesamt fielen die konzernweiten Erträge um zwei Prozent auf 9,5 Milliarden Dollar.