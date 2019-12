Goldman Sachs verspricht stärkeres Engagement für Klimaschutz

Die US-Investmentbank Goldman Sachs will sich künftig stärker bei Massnahmen zum Klimaschutz engagieren. Auf seiner Website kündigte das Geldhaus an, im Laufe der kommenden zehn Jahre ein Geschäftsvolumen von rund 750 Milliarden US-Dollar (673 Mrd Euro) "nachhaltigen finanziellen Wachstumsthemen" zu widmen. Dabei gehe es um Dienstleistungen für Kunden wie der Finanzierung und Beratung bei Projekten im Sinne von Umwelt- und speziell Klimaschutz, aber auch für Chancengleichheit und Innovationen in benachteiligten Gegenden.