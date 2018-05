Goldman Sachs zahlt Millionenstrafe wegen Devisenabsprachen

Die Investmentbank Goldman Sachs hat sich mit US-Behörden nach Vorwürfen wegen verbotener Absprachen zum Nachteil von Kunden bei Devisen-Deals auf einen Vergleich geeinigt. Das Wall-Street-Haus wird jeweils rund 55 Millionen Dollar (46 Mio Euro) an die New Yorker Finanzaufsicht und die Notenbank Federal Reserve zahlen, wie die Regulierer am Dienstag mitteilten.